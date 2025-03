Anteprima24.it - Amici della Terra, Club di Benevento: “Considerare il nucleare come una risorsa indispensabile”

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggigiorno l’energiadeve essere necessariamente considerata unaper il nostro paese, per l’attuazione di un piano di decarbonizzazione efficace, ma sopratutto per avere un considerevole miglioramentosicurezza energetica, alla cui base devono esserci fonti di energia costante e sicura,puo essere il.I dati ci mostrano che la strategia di affidare il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e la decarbonizzazione, alla diffusione di rinnovabili elettriche intermittenti, batterie veicoli elettrici e idrogeno, non è in grado di conseguire il risultato, nonostante gli ingenti capitali impegnati, inoltre queste tecnologie sono inefficienti, la loro scarsità energetica si traduce in un consumo straordinario di materiali (terre rare, acciaio, cemento, rame e acqua), con la conseguenza che tutto ciò, aumenta e non riduce i danni ambientali e i vari problemi sociali nel mondo.