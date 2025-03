Zonawrestling.net - WWE: Gli Street Profits campioni di coppia a SmackDown dopo più di 4 anni nella notte di Barcellona

Leggi su Zonawrestling.net

Cambio di titoli nel main event diGlihanno conquistato i titoli didinell’episodio storico del 14 marzo 2024 dall’Olimpic Arena di. Montez Ford e Angelo Dawkins hanno sconfitto iin carica DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) nel main event della serata, conquistando le cinture per la seconda voltaloro carriera.Il match decisivo per i titoli diL’incontro è stato caratterizzato da una grande intensità, con i DIY che hanno cercato di mantenere il controllo attraverso rapidi cambi e mosse combinate. Il momento decisivo è arrivato quando ihanno tentato il loro “Meet in the Middle”, ma Gargano ha colpito per errore il compagno Ciampa. Glihanno immediatamente capitalizzato l’errore: Dawkins ha eseguito la Sky High e Ford ha chiuso l’incontro con una spettacolare Seven Star Frog Splash su Gargano per lo schienamento vincente.