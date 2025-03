Ilgiorno.it - Dossieraggi illegali: l’archivio infinito di Pazzali con 30mila mail, seimila chat e decine d’indagini occulte sulla famiglia Fontana, Letizia Moratti, sui La Russa e Santanchè

Milano, 25 marzo 2025 – La vicinanza "con ambienti istituzionali", amicizie e rapporti coi servizi segreti, pure con apparati deviati, poidi dossier e report commissionati da imprenditori e non solo e su personaggi dell'economia e della politica, ma anche dello sport, come il presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs. E anche oscuri episodi di intimidazioni. Esce una valanga di dettagli, che va a toccare anche nodi delicati, dagli atti depositati, in vista di un'udienza al Riesame del 19 marzo, dell'inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie, di cui il "vero capo sarebbe stato Enrico, titolare dell'agenzia investigativa Equalize, ma anche presidente di Fondazione Fiera Milano, autosospesosi dopo lo scoppio dello scandalo il 25 ottobre. Ordini perentori Nei suoi verbali, in parte ancora con omissis, l'ex superpoliziotto Carmine Gallo, morto ai domiciliari il 9 marzo nella sua abitazione di Garbagnate Milanese, mentre stava collaborando col pm della Direzione distrettuale antimafia (la Dda) di Milano Francesco De Tommasi e col collega della Dna Antonello Ardituro, ha raccontato chegli avrebbe ordinato almeno "una ventina" di accessi abusivi alle banche dati Sdi delle forze dell'ordine per suoi interessi.