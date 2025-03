Quotidiano.net - Pechino Express 2025, eliminati della seconda tappa e chi ha vinto

di– “Fino al tetto del mondo” con sorpresa, quella andata in onda giovedì 13 marzo su Sky e in streaming su Now. Unanella quale si sono visti diversi concorrenti affrontare delle crisi: da Giulio Berruti degli Estetici a Dolcenera dei Complici. Tutto risolto abbastanza rapidamente. La gara è stata piena di colpi di scena ed emozioni. LaChi haLe coppie GliLaUna puntata nella quale è stata introdotta una novità assoluta per: la coppia arrivata ultima alla bandiera rossa, quindi al traguardo intermedio, viene sin da subito messa a rischio eliminazione e deve poi sfidarsi con quella che arriva ultima alla firma del libro rosso, ovvero a fine. Le coppie di concorrenti hanno percorso 187 chilometri zaino in spalla tra San Vicente, nell’isola di Palawan, il villaggio di San Rafael e Sabang, dove era posizionato il traguardo finalepuntata andata in onda giovedì 13 marzo.