Grande Fratello la linea della vita di Helena | dall’infanzia al successo | Video Mediaset

Prestes emoziona alcon la: l’infanzia a Sao Paulo alcome moPrestes, l’emozionantealLadiPrestes è uno dei momenti più emozionantti del. “Sono nata in Brasile nella periferia di Sao Paulo, nelle favela c’era tanta violenza, corruzione, tristezza. Infanzia difficile, papà e mamma litigavano sempre, volevano sedie, mio padre urlava cn me, io ero una bambina che si nascondeva in una stanza. Noi correvamo sempre, scappavamo e rientravamo nelle favele” – racconta la mobrasiliana.La Prestes prosegue: “all’età di 7 anni papà è andato via di casa, mia mamma ha usato tutto la sua intelligenza per aiutarci a capire cosa fare. Non avevamo soldi, poi ho iniziato a giocare a basket come prima professione.