Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro-Entella 0-1: decide il rigore di Castelli al 45’

,1 marzo 2025 – Si può tagliare con il coltello la tensione al Benelli. I punti in palio erano pesanti e fin dal pronti e via la partita si agita. Lo spettacolo è inizialmente targato Vis. Di Paola con una punizione dal limite e Nicastro con una conclusione da fuori area sfiorano infatti la via della rete. È però l'ad avere la prima colossale occasione della gara. Al minuto 23 su cross rasoterra di Karic Di Noia infatti colpisce la traversa. Vis che reagisce però bene allo spavento, chiamando prima Del Frate alla presa con una conclusione angolata di Cannavò e poi pareggiando il conto dei legni su un'incornata di Nicastro. Sono tuttavia i 5 minuti finali del primo tempo ad essere decisivi. Dopo un parapiglia con Okoro e Marconi come protagonisti, Neri,ammonito nella precedente occasione, rimedia il secondo giallo.