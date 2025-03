Notizie.com - Temperature sopra la media e rischio siccità nel Sud Italia: “Trovare soluzioni o sarà emergenza”

Con l’estate è ormai alle porte, torna anche ilnel Sud: cosa può succedere nei prossimi mesi.lanel Sud: “nei prossimi anni” – notizie.comL’ultimo è quello di Valencia, che ha provocato morte e distruzione dopo mesi di: gli eventi meteo estremi causati dal cambiamento climatico fanno ormai parte del registro quotidiano. Associazioni e scienziati da anni lanciano l’allarme e chiedono alle istituzioni diper mitigare e adattare il territorio a una situazione che rischia di diventare strutturale in tutto il mondo, come ritiene uno studio dell’Istituto federale svizzero per le foreste pubblicato sulla rivista Science a gennaio di quest’anno.Laè un fenomeno strettamente correlato all’aumento dellema anche agli eventi estremi.