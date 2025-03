Fanpage.it - Paolo Genovese: “Con Follemente volevo ci sentissimo tutti meno soli. Un cantante per un mio film? Olly”

Leggi su Fanpage.it

In questa lunga intervista su Fanpage.it,spiega perché non è infastidito dal paragone con Inside Out e cosa lo ha spinto a realizzare il: "Quello che mi interessava è mettere a nudo una parte di noi stessi ed è a forte identificazione con chiunque. L'identificazione è calda, rassicurante, perché è come se quelle paure appartenessero a". E sul nome di unpronto per il cinema: "Olly ha una bella faccia, potrebbe avere delle carte giuste".