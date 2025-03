Internews24.com - Napoli Inter, fallo di mano di Dumfries? Gli azzurri protestano per un calcio di rigore negato – FOTO

fallo di mano di Dumfries? Gli azzurri protestano per un calcio di rigore negato. La spiegazione di Luca Marelli

Anche il Napoli solleva proteste per un possibile calcio di rigore nel primo tempo della sfida contro l'Inter. L'episodio contestato riguarda un presunto tocco di mano di Dumfries in area nerazzurra, che però non è stato sanzionato né dall'arbitro né dal VAR. La decisione ha scatenato polemiche sia in campo che sui social. Ai microfoni di Dazn, Luca Marelli, ha commentato cosi il possibile episodio, giustificando la scelta dell'arbitro:

LE PAROLE– «La valutazione che è stata compiuta in sala VAR è quella di capire se il tocco di braccio di Dumfries abbia opposto un maggior volume rispetto al tiro. Quello che hanno valutato è che il braccio fosse largo rispetto al corpo, ma che non avrebbe cambiato la direzione del pallone.