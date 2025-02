Thesocialpost.it - Ucraina, secondo un istituto i sondaggi premiano Zelensky: “Fiducia al 57%, smentito Trump”

Leggi su Thesocialpost.it

Le accuse incrociate frasi estendono aisul gradimento del leader di Kiev presso la popolazione.unnazionale, ladegli ucraini in Volodymyrtornerebbe a salire, raggiungendo il 57%, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto a dicembre. Lo rivela uno del Kyiv Institute of Sociology (Kiis), condotto tra il 4 e il 9 febbraio, smentendo così le recenti affermazioni di Donaldcui il presidente ucraino avrebbe un consenso ridotto al 4%.Cresce la, cala la silo, il 37% degli intervistati dichiara di non averein, una percentuale in calo rispetto al 39% di dicembre. I dati, riportati dai media ucraini tra cui il Kyiv Independent, contraddicono le dichiarazioni del presidente statunitense, che aveva diffuso un’informazione senza fonti a supporto.