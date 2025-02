Thesocialpost.it - Tragedia a Marsala: donna precipita dal balcone, il figlio arrestato per omicidio

(Trapani) – Unafamiliare si è consumata nella giornata di ieri nella periferia di, in via Guglielmo Oberdan, dove unaha perso la vita dopo essereta daldella sua abitazione. In un primo momento, si era ipotizzato un incidente domestico, ma con il proseguire delle indagini è emersa una pista ben più inquietante: ildella vittima è statocon l’accusa di.Le indagini e l’arresto delI carabinieri intervenuti sul luogo dell’accaduto hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta. Dopo aver raccolto elementi e ascoltato i testimoni, gli inquirenti hanno deciso di interrogare ildella, il quale è stato sottoposto a un lungo interrogatorio. In seguito, è stato disposto il suo fermo giudiziario con l’accusa divolontario.