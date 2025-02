Zon.it - Salerno, arrestato per estorsione e stalking: custodia cautelare per un 42enne

Questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misuradellain carcere, emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un uomo, classe ‘82, per i reati die atti persecutori.Allo stato delle indagini, suscettive di ulteriori valutazioni nelle successive fasi del giudizio, l’indagato avrebbe posto in essere, nell’arco temporale compreso dall’aprile 2022 al novembre 2024, reiterate minacce, anche telefoniche, accompagnate in alcuni casi, anche da atti di violenza fisica in danno della propria vittima, controllato i suoi spostamenti e danneggiato l’auto dei familiari; condotte, queste, finalizzate ad ottenere la consegna di somme di denaro non dovute.