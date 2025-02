Internews24.com - Inter Genoa streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato

Leggi su Internews24.com

di Redazionetv:ildivalido per la 26a giornata di Serie ASabato alle 20:45 scoccherà l’ora di, in programma a San Siro e valida per la 26a giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, dopo il duro ko contro la Juventus, vuole subito rialzarsi per non perdere terreno dal Napoli di Conte, che sfiderà il 2 marzo allo stadio Maradona.VEDERLA IN TV, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 22 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa inesclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire iltramite l’app di DAZN su smart TV e inattraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.