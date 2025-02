Lanotiziagiornale.it - Fine vita, Fratelli d’Italia contro l’assessore lombardo Bertolaso

Se a Roma la maggioranza è litigiosa, in Lombardia è proprio agli stracci che volano. Il primo fronte di svede protagonistaal Welfare, Guido(gran protetto del presidente leghista Attilio Fontana) da giorni sotto il fuoco di, che gli imputa di aver autorizzato la somministrazione di un farmaco per ilnel caso di Serena, prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Lombardia, senza averlo detto alla giunta.FdI: “Non vogliamo le dimissioni di, ma deve spiegare l’accaduto”Un episodio che arriva dopo che il Consiglio regionale a novembre scorso aveva bocciato un progetto di legge proprio suldell’Associazione Luca Coscioni. “Nessuno ha mai chiesto le dimissioni di. Chiediamo chiarezza rispetto a questo caso”, ha attaccato il meloniano Matteo Forte, “Chiederemo adi capire cos’è successo, quali atti formali ci sono stati, di chi è la responsabilità sulla prescrizione del farmaco.