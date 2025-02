Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: le canzoni in gara

La St. Jakobshalle è pronta ad accogliere l’. Basilea infatti ospiterà in Svizzera, data la vittoria 12 mesi fa di Nemo, la 69esima edizione del festival europeo dalla musica per tre serate piene di ritmo ed emozioni. Tra le Alpi elvetiche infatti giungeranno 37 cantanti da ogni angolo del vecchio continente e oltre – presente infatti anche l’Australia – per contendersi lo scettro di campione e il diritto di ospitare l’evento nel proprio Paese il prossimo anno, quando si festeggeranno i primi 70 anni dell’ESC. Per quanto riguarda l’Italia, è tradizione che alvada il vincitore del Festival di Sanremo. Olly, che ha trionfato all’Ariston con Balorda Nostalgia, non ha però ancora sciolto le riserve. In caso di una sua rinuncia, il posto spetterebbe a Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro.