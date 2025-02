Thesocialpost.it - Commissione Covid, le accuse di FdI a Conte e Speranza: “Notizie inquietanti sulla gestione della pandemia”

Leggi su Thesocialpost.it

Ladi inchiestadell’emergenza sanitaria da-19 sta facendo emergere nuovi dettagli sulle falle del sistema. Secondo il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, durante lasarebbero state distribuite miliardi di mascherine non conformi, potenzialmente dannose per la salute e prive di reale efficacia nella protezione dal virus.Leggi anche: “Vi dico la verità sul”. Trump toglie il segreto dalle informazioniCiaLisei: “Dispositivi pericolosi per chi era in prima linea”In un post pubblicato su X, Lisei ha scritto: “Dispositivi inutili, che non proteggevano dal contagio e che forse hanno persino favorito la diffusione del”. Il senatore ha poi aggiunto: “E chi le ha indossate? I nostri medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine.