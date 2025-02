Amica.it - Shampoo antiforfora: funziona davvero contro l’acne fungina?

Leggi su Amica.it

Una delle raccomandazioni che fanno sempre i dermatologi è di fare molta attenzione quando ci si lava i capelli in doccia. È infatti importante che lonon tocchi la pelle del viso e, in ogni caso, è fondamentale una buona detersione per rimuovere eventuali residui. Questa regola aurea è sembrata vana nel momento in cui abbiamo una famosa beauty influencer lavarsi il viso con un notoper combattere. Anche se sappiamo che molti creator e influencer sono disposti a fare di tutto per andare virali, la questione merita di essere indagata. Ma a quanto pare Darcei non è l’unica a farlo. Basta infatti cercare su TikTok le parole chiave fungal acne Head&Shoulders che si apre un mondo di contenuti, con dermatologi che supportano questa pratica.