Linkiesta.it - Le nuove regine di TikTok: le #femtroll, ciniche e spregiudicate, ridono mentre tutto va in frantumi

Le anti-eroine sono cool già da un pezzo. Dalla letteratura ai film, alla musica, dipinte come chainsmokers (fumatrici incallite), spacca cuori e party girls, si muovono come creature mitologiche con la grazia distruttiva di un tornado con il rossetto sbavato. Ragazze ribelli, indisciplinate, troppo cattive per essere salvate e troppo carismatiche per essere ignorate. Sono diventate it girl nel momento in cui hanno deciso di sovvertire le aspettative della società, continuando però a piangersi addosso, a commiserarsi. Ma oggi, nella giungla tossica di Internet, una nuova entità ha preso il sopravvento: la femtroll. Non più una semplice ragazza cattiva, ma un’entità post-ironica, una trappola semantica ambulante che rideattorno a loro va in.Ma chi sono esattamente? La loro definizione migliore non è accademica, né può essere confinata dentro un’etichetta rigida.