Hotel sequestrato la decisione | la Cassazione annulla il decreto

Montecatini Terme, 18 febbraio 2025 – L’ordinanza di sequestro dell’Villa Maria, emessa dal tribunale di Pistoia a luglio dello scorso anno in seguito alle vicende giudiziarie che vedono coinvolto l’imprenditore Raffaele Mallardo, non contiene motivazioni in merito al periculum in mora, e deve essere quindita. In base alla sentenza appena emessa dalla Corte di, un provvedimento del genere deve dimostrare un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento e la prosecuzione di quelli per cui si procede. Il tribunale di Pistoia dovrà quindi procedere a un nuovo giudizio, fornendo motivazioni sufficienti. La Corte diha così accolto il ricorso presentato dal professor Giovanni Maria Flora e dall’avvocato Mario Griffo, legali di Mallardo.