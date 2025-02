Gamberorosso.it - Danneggiato il vigneto sperimentale di San Floriano in Valpolicella ottenuto con le Tea. Ecco cosa è successo

Sono passati appena tre mesi da quando, ai primi di ottobre 2024, a Saninè stato inaugurato il primoeuropeo con piante resistenti alla peronospora, ottenute con le Tea (le tecniche di evoluzione assistita). L'Italia aveva festeggiato questo passo avanti della ricerca in viticoltura, grazie al lavoro del team dell'Università di Verona, attraverso il suo spin-off Edivite. Ebbene. Tutto da rifare. Ignoti, nella notte tra 12 e 13 febbraio, hanno vandalizzato ele cinque piantine messe a dimora dai tecnici coordinati dal professor Mario Pezzotti (dipartimento di Biotecnologie). L'obiettivo dell'iniziativa era verificare in pieno campo la resistenza a uno dei principali agenti patogeni della vite, la peronospora (tra le maggiori cause del calo produttivo italiano nella vendemmia 2023, con effetti anche nel 2024).