Bari | sabato Giusto Teatro Kismet

Di seguito il comunicato:Una tragicomica storia surreale, buffa e dolente di diversità aldi22 febbraio alle ore 21 lo spettacoloin scena per la Stagione Attraversamenti.Protagonista del monologo, interpretato da Rosario Lisma, è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio, all’lnps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c’è mai e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle pareti. Per poi provare a passarci attraverso. Con un solo grande e impossibile sogno: baciare Sofia Gigliola, detta la Balena, la figlia bella e grassa del suo potentissimo capo.