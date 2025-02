Rompipallone.it - Tegola pesantissima: arriva l’ennesimo infortunio durissimo in Serie A, c’è l’annuncio

Leggi su Rompipallone.it

Pessima notizia per la squadra diA che perde il suo attaccante, l’gli farà terminare la stagione in anticipo.Il campionato diA continua a regalare grande spettacolo. Le squadre del panorama italiano godono degli importanti acquisti effettuati a nella finestra di mercato invernale. Attenzione, però, perché proprio per uno di loro èta una pessima notizia: il tremendogli costerà la fine della stagione con largo anticipo.Ennesima grana inA, l’attaccante termina la stagioneMilan Djuric, attaccante approdato a Parma nella recente sessione di calciomercato, ha terminato la propria stagione con anticipo. Il gigante degli emiliani ha rimediato unal ginocchio, confermato da Fabio Pecchia quest’oggi nel post gara del Tardini contro la Roma.