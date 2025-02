Terzotemponapoli.com - Juventus, Gatti: “La Juventus non può accontentarsi del quarto posto”

Federico, difensore della, ha commentato la vittoria della sua squadra nel derby d’Italia contro l’Inter. Sebbene il risultato sia stato positivo,ha espresso una nota di rammarico, evidenziando che la stagione della Juve è ancora lunga e che troppi punti sono stati lasciati per strada. Le sue parole, durante l’intervista a DAZN, rivelano una visione lucida e realista delle aspettative in casa bianconera.Rammarico per la stagioneNonostante il successo contro l’Inter,non considera questa vittoria come la più significativa della stagione. “Non penso che sia la vittoria più importante”, ha dichiarato, “ma penso che debba darci qualcosa in più, perché abbiamo buttato via troppi punti durante il percorso.” Secondo il difensore, il risultato non può comunque cancellare il rammarico per le occasioni perse.