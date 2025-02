Iltempo.it - Giochi, ACADI coinvolge Kessler e Ruggieri quali Consiglieri Tecnici

, l'Associazione che riunisce i Concessionari diPubblici, ha annunciato la nomina degli ex deputati ed esperti Giovannie Andrea. Un passo strategico per rafforzare la propria azione istituzionale e migliorare l'efficacia della regolamentazione del settore., con una lunga carriera nelle istituzioni italiane ed europee, è stato Procuratore distrettuale antimafia, Deputato, Direttore dell'OLAF e Capo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sua esperienza nelle concessioni e nella lotta alla criminalità lo rende una figura di riferimento per la regolamentazione del gioco pubblico., giornalista, avvocato ed ex Deputato, ha maturato competenze nel mondo della comunicazione e della politica. Il suo ruolo sarà quello di rafforzare il posizionamento mediatico di, rendendo l'Associazione più incisiva nel dibattito pubblico e istituzionale.