È finita per Emma Raducanu | le hanno voltato la faccia

, disfatta totale: la tennista britannica costretta a pagare un prezzo altissimo. E la colpa non è neanche completamente sua.La storia dipuò essere assimilata, per certi versi, a quella di Matteo Berrettini. Il tennista romano non ha vinto uno Slam, a differenza della giovane britannica, eppure ci è andato molto vicino. E, proprio come lui, anche lei ha dovuto fronteggiare, dopo quell’incredibile exploit nella Grande Mela, gli infortuni più svariati.Èper: lela(AnsaFoto) – Ilveggente.itInnumerevoli stop&go che, per forza di cose, nonfatto assolutamente bene al suo rendimento e alla sua carriera, anzi. La vincitrice dell’edizione 2021 degli Us Open fatica a ritrovare la strada maestra. Nonostante l’entusiasmo, al suo attesissimo ritorno in campo dopo mesi ferma ai box, fosse comprensibilmente alle stelle, i risultati che ha finora ottenuto nel 2025 non sono affatto rassicuranti.