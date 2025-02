Unlimitednews.it - La Roma vince a Parma 1-0 con una magia di Soulè

(ITALPRESS) – Lapassa sul campo del. I giallorossi si impongono per 1-0, grazie a unadi, direttamente su punizione, e ottengono il nono risultato utile di fila in campionato (con tre successi esterni consecutivi). Funziona al “Tardini” il turn over di Ranieri; delude ildi Pecchia, rimasto in dieci uomini al 31?, a causa dell’espulsione di Leoni. E’ crisi per gli emiliani, che nel 2025 hanno ottenuto soltanto due punti in sette gare giocate. In campo le cose si mettono presto male per i padroni di casa. Al 31? Shomurodov si inventa un filtrante per, che penetra in area e viene steso da Leoni. L’arbitro Chiffi indica il dischetto e ammonisce il difensore ma il Var corregge la decisione: punizione dal limite in favore dellae rosso per il 18enne del