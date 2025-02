Lapresse.it - La corsa con vassoi colmi di bicchieri e caffè anima il carnevale di Nizza

Ildisi èto con la spettacolare gara “La Course des garçons de café“, seconda edizione dellasca dei camerieri, in cui i partecipanti hanno percorso le vie del centro storico, da Place du Palais de Justice, seguendo un percorso attraverso la zona pedonale fino al Café de France, portandodie tazzine di.L’evento durante ildiL’evento, orgato dall’Associazione Commercianti della Vecchia, UMIH NCA e Jean Pierre Speidel, ha visto i concorrenti trasformarsi nei leggendari “Re degli Oceani”, tema dell’edizione 2025, per una competizione vibrante di adrenalina, creatività e spirito di squadra. Il vincitore si è aggiudicato un esclusivo trofeo progettato dall’artista Patrick Moya.