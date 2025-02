Inter-news.it - Juventus-Inter 1-0, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la venticinquesimadiA 2024-2025.TESTO – L’riesce – per l’ennesima volta – nell’allucinante impresa di perdere le partite che dovrebbe e potrebbe vincere. A unanon certo insuperabile basta il solito gol con un’infinità di rimpalli per battere una squadra che tutte le volte che ha avuto l’occasione di approfittarne si è sempre liquefatta. Da sola. E bisognerebbe iniziare a farsi qualche domanda pesante sulla resa mentale oltre che tecnica di certi giocatori. Con Lautaro Martinez che si è mangiato due gol, Denzel Dumfries che ha preso l’ennesimo palo e Nicola Zalewski che anziché tirare ha portato avanti palla un’ora. Dal possibile sorpasso al Napoli si scivola a -2 e fa malissimo.