Ilrestodelcarlino.it - Il Boca stende la super capolista Virtus Correggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colpaccio nel girone C di Prima categoria: ilBarco, che sale a 27 punti (+5 momentaneo sui playout),a in casa per 2-1 la, che ha 49 punti ed è prima a +10 sullaLibertas (che oggi potrebbe salire a -7 battendo gli Original Celtic Bhoys). Laaveva perso solo tre gare su venti (con ben 16 vittorie e un pari). Ilriscatta alla grande i due precedenti ko di fila, facendosi un grande regalo. I tre punti sono arrivati in rimonta: vantaggiocon Guidetti al 14’, poi ribaltone con Gasparini (47’) e Marchese (57’).