Basket In Serie B femminile. Number8 rivitalizzata. Prestazione di forza contro il Pontedera

Torna alla vittoria la Muche nel turno infrasettimanale, valido per la quinta di ritorno del campionatointerregionale didiB, tra le mura amiche si impone sul51-37 (parziali 6-8, 15-19, 32-29). Partono meglio le ospiti che approfittano dei tanti errori in attacco delle bianconere e chiudono un primo quarto avaro di canestri a +2, e vanno all’intervallo lungo sul +4 (parziale seconda frazione 9-11) dopo aver raggiunto anche i 10 punti di vantaggio. Nell’intervallo le ragazze di coach Fabrizio Sturlese lasciano negli spogliatoi la frenesia che aveva caratterizzato la prima metà della gara, rientrano in campo con maggiore concentrazione e più calma, e grazie anche ad una ritrovata precisione ai tiri liberi, mettono il naso avanti a +3 sul finire del terzo quarto (parziale 17-10).