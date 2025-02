Lettera43.it - Sanremo 2025, la finale: i codici del televoto

Leggi su Lettera43.it

Dopo l’apertura con Gabri Ponte, che ha cantato Tutta l’Italia, ormai inno del Festival, la finalissima diè entrata nel vivo. Carlo Conti ha presentato la serata, ricordando che si esibiranno tutti e 29 gli artisti in gara e spiegando il regolamento. Al termine delle esibizioni sarà stilata una classifica composta per il 33 per cento dai voti di sala stampa, tv e web, per il 33 da quelli della giuria delle radio e per il restante 34 dal. E ha poi annunciato iper votare da casa utilizzando l’894.001 da fisso e il 475.475.1 per gli sms. I primi cinque in classifica andranno alla fase, con un nuovoe nuovi(dal 31 al 35 in ordine di estrazione).: idella01 – Francesca Michielin02 – Willie Peyote03 – Marcella Bella04 – Bresh05 – Modà06 – Rose Villain07 – Tony Effe08 – Clara09 – Serena Brancale10 – Brunori Sas11 – Francesco Gabbani12 – Noemi13 – Rocco Hunt14 – The Kolors15 – Olly16 – Achille Lauro17 – Coma Cose18 – Giorgia19 – Simone Cristicchi20 – Elodie21 – Lucio Corsi22 – Irama23 – Fedez24 – Shablo ft.