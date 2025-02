Juventusnews24.com - Cambiaso recuperato, ma non ha ancora i 90 minuti: il piano di Thiago Motta verso Inter e Psv. Come lo utilizzerà

di Redazione JuventusNews24, ma non hai 90nelle gambe: ildile sfide controe Psv.loNella giornata di ieri è arrivata un’ottima notizia dalla Continassa:anticipato da Juventusnews24 Andreaha svolto l’a seduta di allenamento con il resto dei compagni.L’esterno, assicura Tuttosport, non hai 90nelle gambe ma sarà comunque subito importante per, che contava di ritrovarlo per il campionato per poi impiegarlo con un minutaggio maggiore contro il Psv.Leggi su Juventusnews24.com