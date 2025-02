Ilveggente.it - Pronostici Premier League 15 febbraio: Guardiola, brividi e sorpasso

, torna in campo il Manchester City dopo la beffarda sconfitta in Champions con il Real Madrid:dovrà fare attenzione al Newcastle. In settimana, nel giro di pochi minuti, il Manchester City si è fatto rimontare dal Real Madrid nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions. L’ennesimo boccone amaro da inghiottire per Pepe i suoi uomini, in una stagione che, contro ogni pronostico, sta riservando più di una amarezza ai campioni d’Inghilterra in carica, irriconoscibili dallo scorso autunno.15rischia il(Ansa) – Ilveggente.itFatto sta che i Cityzens sono ormai con un piede e mezzo fuori dalla competizione più importante: mercoledì prossimo dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto al “Bernabeu” – l’andata è terminata 2-3 – per evitare l’eliminazione.