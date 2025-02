Ilgiorno.it - Meta System, luci sul futuro: due offerte d’acquisto per il rilancio

Mornago, 14 febbraio 2025 – Notizie finalmente positive per i 140 dipendenti delladi Mornago, azienda attiva nel campo dell’automotive che ha la sua sede principale a Reggio Emilia. Dal tavolo che si è svolto ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un aggiornamento sulla situazione di crisi aziendale sono emersi spiragli che danno più di una speranza per il salvataggio e ildi una realtà industriale che in totale impiega circa 650 addetti. Alla presenza delle strutture tecniche del Mimit, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni, tra cui anche il Comune di Mornago e Regione Lombardia, i rappresentanti dell’azienda hanno comunicato che attualmente sono arrivate due proposte di acquisizione, di cui una da parte del fondo tedesco Certina, che ha manifestato la volontà di acquisire tutto il perimetro aziendale, comprensivo delle aziende controllate e di tutti i lavoratori.