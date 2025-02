Bergamonews.it - Incubo dazi Usa, Uliano: “Rischiamo di perdere metà export dell’acciaio. Sindacati divisi non aiutano”

“Credo innanzitutto che bisogna evitare allucinogeni e scontri da parte di entrambe le parti: politica e. Abbiamo tante criticità da affrontare a partire dalle gravi prospettive industriali fino al tema occupazionale; ci sono contratti che non si rinnovano. Noi dobbiamo trovare il modo di tutelare i lavoratori, appianando le differenze che ci sono. È chiaro invece che la politica è più orientata alla polemica”.Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano il segretario della Fim Cisl, il bergamasco Ferdinando, intervenuto durante la trasmissione ‘5 Notizie’ in merito alla crisi dell’industria e alla possibile applicazione deiamericani.E ha proseguito “il fatto di avere inon fa comodo a nessuno, non credo che il governo abbia interesse a far sì che ci siano scontri interni.