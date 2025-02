Lanazione.it - Il distretto all’Ariston. Irama guerriero dark, la sua eco pelliccia è made in Prato

, 14 febbraio 2025 – Non solo musica e canzoni, ma anche gli outfit dei cantanti in gara al 75esimo festival di Sanremo richiamano l’attenzione degli spettatori. Non poteva mancarecon il suoa vestire uno degli artisti che in questi giorni sta calcando il palcoscenico del teatro Ariston.ha scelto per definire il suo look quasi da “” una ecodi colore nero del brand pratese BB Couture di Barbara Cavallari. Lo abbiamo visto in Tv mentre imto e con un elmo antico in mano alla maniera dei cavalieri medievali si è intrattenuto per strada con i fans a cantare e a spiegare il senso della sua “Lentamente”, la canzone in concorso. Anche lascelta “c’entra con la canzone – ha detto al giornalista del TG1 che lo intervistava – rientra nel concept di Lentamente, un concept medievale dove in mezzo alla guerra vince l’amore”.