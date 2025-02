Ilrestodelcarlino.it - Ginecologia: ora il derby è a tre. Anche Gambini contro Biancani

Quando la sanità quella vera incontra la sanità voluta dalla politica e dal campanilismo dei sindaci, la sanita quella vera muore. Il maldestro tentativo di citazione cinematografica rende però forse abbastanza bene ciò che sta succedendo tra Pesaro, Fano e Urbino a proposito dei reparti die Ostetricia, dopo che il sindacoha aperto le danze accusando la Regione di aver dato un primario del reparto in questione a tutti gli altri ospedali tranne che al San Salvatore. Gli ha risposto più volte (l’ultima ieri) Luca Serfilippi, sindaco di Fano. Oggi toccaa Maurizio, sindaco di Urbino. CentrodestraPd, d’altronde le regionali sono vicine e la sanità è tra i temi che decidono le elezioni. "Le dichiarazioni del sindaco di Pesaro, Andrea, rilasciate in Consiglio Comunale in merito al livello di sicurezza del reparto di Ostetricia edell’ospedale di Pesaro rispetto agli omologhi reparti di Urbino e Fano – scrive– mi lasciando sconcertato.