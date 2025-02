Laspunta.it - Frosinone scalo, il degrado permanente. Immobili fatiscenti rifugio di spacciatori, ladri e drogati.

Non trova pace la zona dello. Non mancavano i lavori in corso che stanno rendendo difficoltoso o addirittura impedendo l’accesso veicolare all’area della stazione, non manca l’inquinamento atmosferico che non accenna a dare tregua ai cittadini, non basta il traffico caotico e convulso e non bastano i ripetuti controlli delle forze dell’ordine per far sentire più sicuri e tranquilli i cittadini.Sopra e sotto l’immobile su via MarittimaNel cartello l’ordinanza del tribunale per la pulizia dell’area, niente è stato fattoA rendere complicata la gestione della sicurezza nella zona intorno alla Stazione, non è solamente la grande area pedonale dal sacrato della Sacra Famiglia alla stazione, ma anche la presenza nei pressi di alcuni manufatti privati completamente abbandonati che sono diventati ilsicuro per sbandati,e prostitute.