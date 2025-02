Ascolti boom nella terza serata di Sanremo | 10 700 000 spettatori con il 598% di share

Thesocialpost.it - Ascolti boom nella terza serata di Sanremo: 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share

Il Festival di2025, condotto da Carlo Conti, continua a catalizzare l’attenzione di tutta Italia, con lache ha offerto nuove esibizioni e grandi emozioni. Ieri, i 14 artisti ancora in gara si sono esibiti per la seconda volta dall’inizio della kermesse, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di musica e performance di alto livello.Laha segnato anche un momento importante con la proclamazione del vincitore della sezione Nuove Proposte. A trionfare è stato il napoletano Andrea Settembre, “voce e volto già noti al pubblico più giovane” grazie alla partecipazione a vari reality musicali negli ultimi anni. Il suo talento e la sua presenza scenica gli hanno permesso di conquistare il pubblico e portare a casa il titolo.Non è mancato l’interesse per i dati di ascolto, che confermano il successo di questa edizione.