Lanazione.it - Fratelli d’Italia: “Grande soddisfazione per l’operazione dei carabinieri contro la banda dei furti nel settore orafo”

Arezzo, 13 febbraio2025 – Il gruppo diArezzo esprimeper l’eccezionale operazione condotta daie dalle Forze dell’Ordine, che ha portato allo smantellamento dellaresponsabile di numerosiai danni delle aziende orafe del nostro territorio. “Si tratta di un risultato importante che conferma la professionalità e l’impegno delle nostre Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità. Il distrettodi Arezzo rappresenta un’eccellenza del nostro sistema produttivo e deve essere tutelato da ogni forma di criminalità.dimostra che lo Stato è presente e che chi delinque non rimane impunito” – dichiarano i rappresentanti diArezzo. “Esprimiamo il nostro plauso al Comando Provinciale deie a tutti gli uomini e le donne in divisa che quotidianamente operano con dedizione per proteggere cittadini e imprese.