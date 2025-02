Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 febbraio 2025

di, 13Questa sera, giovedì 13, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Stasera Paolo Del Debbio intervisterà Marco Minniti per ripercorrere con lui i più recenti fatti di cronaca interna, dal caso Almasri fino alla vicenda Paragon. Continuerà, poi, l’approfondimento dedicato alla sicurezza e al suo legame con i flussi migratori. A seguire, l’emergenza abitativa in Italia, dove i prezzi delle case, in alcune città, sembrano ormai fuori controllo.