Cappella della Madonna dell’Archetto un gioiello minuscolo nel cuore di Roma

Leggi su Funweek.it

Sono più di novecento le chiese situate ae tale dato fa sì che sia la città che ne ha di più al mondo. Alcune caratterizzate da trasformazioni religiose, sociali ed artistiche, altre più grandi ed alcune più piccole ma ancora più antiche. Ecco qual è la chiesa più piccola a, un luogo di culto che, però, in pochi conoscono. Qual è la chiesa più piccola a?La chiesa più piccola aè la, un piccolo oratorioCapitale situato nel rione Trevi, in Via di San Marcello 41b. Il suo vero nome in realtà è la Chiesa di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae.Origine e storiachiesa più piccola diLafu costruita nel XIX secolo con il fine di ospitare un’antica immagineveniva celebrata sotto ad un arco di passaggio presso palazzo Savorelli Muti Papazzurri, un tempo palazzo Balestra.