Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-21, le Pantere raddoppiano il vantaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:43non riesce a trovare soluzione al gioco di, alle lombarde manca la continuità per restare in partita. Ottimo l’ingresso di Pietrini, che potrebbe dare equilibrio alla squadra.25-21 Muro di Lanier su Egonu, anche il secondo set è per.24-21 Lubian spediscea set-point.23-21 Primo tempo strozzato di Kurtagic.23-20 Errore in battuta di Sylla.22-20 Bordata di Egonu da posto due.22-19 Questa volta va a segno il primo tempo di Chirichella.21-19 Muro di Kurtagic su Chirichella.21-18 Sylla riporta le sue a contatto con un mani-out.21-17 Adiwge ricambia il favore.21-16 In rete la battuta di Cazaute.20-15 Questa volta Gabi passa con un colpo profondo in posto sei.19-15 Errore in attacco di Gabi.19-14 Mani-out di Pietrini da posto quattro.