Buenos Aires, 5 anni dopo la ciclabile è ancora indigesta? Ecco come la pensano i milanesi

MILANO – Le voci di corsosono critiche, a tratti rassegnate. A cinquedalla sua realizzazione, per residenti e commercianti, la pistanella via ha creato più disagi che benefici. Ed è solo il preludio di un progetto più ampio, che dovrebbe trasformare l’arteria dello shopping in un boulevard green. Con buona pace di alcuni ciclisti, più sicuri nel pedalare tra Porta Venezia e piazzale Loreto. A essere contestata non è l’idea di un corso a misura di bici, ma la sua realizzazione. I cordoli che delimitano la pista e l’allargamento dei marciapiedi hanno ristretto la carreggiata, eliminato i parcheggi e complicato il lavoro di taxi, corrieri e mezzi di soccorso. “Se l’idea era quella di far scendere l’affluenza in Corso, ci sono riusciti. Ma se, invece, il progetto era di creare un luogo bello e appassionante per i, allora è stato un fallimento.