Muore sul lavoro a 45 anni, tragedia a Pienza

(Siena), 11 febbraio 2025 –sula Monticchiello, frazione del comune diin provincia di Siena. Un uomo di 45è morto. Ancora la dinamica dell’incidente non è stata resa nota. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati il prima possibile tutti i soccorritori. Ma il personale medico intervenuto con l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Croce verde di Chianciano Terme non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. Sul posto anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di. In un primo momento era stato anche attivato l’elisoccorso Pegaso 2, poi annullato in quanto per il 45enne non c’era più nulla da fare. Notizia in aggiornamento