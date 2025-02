Lanazione.it - Fiaccolata alla Rufina, un migliaio di persone sotto la pioggia per Eleonora Guidi: “Sempre nei nostri cuori”

(Firenze), 11 febbraio 2025 –la, in silenzio e con le candele in mano undicirca ha partecipato questa sera ain ricordo di, la 34enne accoltellata a morte sabato scorso dal convivente, Lorenzo Innocenti. GERMOGLI PH: 11 FEBBRAIO 2025PERUCCISA DAL COMPAGNO PARENTI E SINDACO © FOTOCRONACHE GERMOGLI Il momento di raccoglimento è stato organizzato dall'amministrazione comunale, con il sindaco Daniele Venturi, per stringersi attorno alle famiglie colpite dtragedia. Piazza Umberto I, punto di ritrovo da dove parte la manifestazione che si snoda per alcune vie della cittadina per poi fare ritorno al punto di partenza, è gremita di, con le fiaccole accese e gli ombrelli a riparare dbattente.