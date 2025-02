Gqitalia.it - Anche Hedi Slimane ha voluto dire la sua sul Super Bowl

Leggi su Gqitalia.it

Cosa starà facendoin questo momento? Da quando lo scorso ottobre il designer francese ha lasciato orfani migliaia di fan sparsi per tutto il mondo, non è passato un giorno senza che qualche nostalgico strizzato in un paio di jeansskinny non abbia provato a immaginare il futuro dell’exttore creativo di Celine. Se ormai il suo successore Michael Rider è ben saldo alla guida del brand e in attesa di poter fare il suo esordio in passerella, il futuro disembra ancora tutto da decidere. Secondo qualcuno potrebbe aprire un suo brand (una teoria avvalorata dalla nascita dell’account Instagram @homme, rivelatosi però più un archivio personale che la pagina di un futuro marchio), secondo altri avrebbe già preso casa a Milano e sarebbe pronto a prendere le redini creative di Gucci dopo l’addio di Sabato De Sarno.