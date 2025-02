Ilfattoquotidiano.it - Senza patente e sotto l’effetto di cocaina il 27enne arrestato per uno scontro frontale: morto 39enne

di. La banca dati delle forze dell’ordine conferma che ilper omicidio stradale a Brescia, per l’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in galleria a Marone, non aveva mai conseguito l’autorizzazione a guidare. L’uomo, un milanese, è in carcere perchéeffetto dicon un sorpasso azzardato ha provocato l’incidente in cui èMarco Contessi (nella foto), manager di 39 anni e padre di tre figli, l’ultimo di pochi mesi. Anche il fratello della vittima eraanni fa in un incidente stradale. Ilsi trova in carcere. In considerazione di questi sviluppi, la veglia e il funerale per Contessi sono stati rinviati.Secondo la prima ricostruzione degli investigatori intervenuti sul luogo dell’incidente nella galleria si sono scontrate una Renault Clio, guidata dalla vittima, e una Lancia Y.