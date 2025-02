Quotidiano.net - Sanremo 2025: il programma completo delle cinque serate

, 10 febbraio– Gli appassionati di musica e dinon stanno più nella pelle: il Festival è ormai alle porte e l’attesa, come ogni anno, è tanta. Mentre si aspetta di poter ascoltare finalmente i 29 brani in gara eseguiti live sul palco dell’Ariston, ogni altra notizia che riguarda il mondo dello spettacolo sembra essere scomparsa per lasciare spazio alle indiscrezioni sull’evento principe dei palinsesti televisivi invernali. Si cercano gossip che riguardano i concorrenti, si prova a indovinare quale dei co-conduttori regalerà lo sketch più memorabile e si ipotizzano persino stylist e case di Moda che vestiranno i protagonisti della kermesse nel corso. Ecco, quindi, un breve recap di chi e cosa vedremo sul palco puntata dopo puntata. Sommario Prima serata, martedì 11 febbraio Seconda serata, mercoledì 12 febbraio Terza serata, giovedì 13 febbraio Quarta serata, venerdì 14 febbraio Quinta serata (finale) sabato 15 febbraio Primafestival e Dopofestival Prima serata, martedì 11 febbraio La serata inaugurale del Festival divedrà ad accendere le luci dell’Ariston, ovviamente, il Direttore artistico Carlo Conti che ha voluto accanto – per il suo nuovo esordio – due amici come co-conduttori: Antonella Clerici e Gerry Scotti.