Thesocialpost.it - Marco Contessi, un arresto per la morte del 39enne papà di 3 figli: in manette 27enne senza patente, positivo alla cocaina

Breno piange, ilche è morto nel tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio nella galleria Vello 1 sulla Strada Provinciale 510, nel territorio di Marone. Nello schianto, che ha coinvolto tre veicoli, è rimasta gravemente ferita anche la sua compagna 42enne, ora ricoverata al Civile di Brescia in prognosi riservata. Nella notte di domenica, 9 febbraio, è stato arrestato un. Il giovane non risulta avere mai conseguito lae guidava sotto l’effetto di.Leggi anche: Ancona, incidente nella galleria del Montagnolo: morto 43enneLa dinamica dell’incidenteLa dinamica dell’incidenteL’incidente si è verificato intorno alle 16:00 e la dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Chiari e di Marone. Secondo le prime ricostruzioni, la Renault Clio su cui viaggiavano la vittima e la compagna, diretta verso Vallecamonica, si è scontrata con una Lancia Y, che procedeva in direzione Iseo, e con un furgone, il cui conducente è rimasto illeso.